La Juventus punta un traguardo che manca da più di due mesi: il dato

La Juventus vuole disegnare la sua prossima stagione, e per farlo deve gettare le basi in queste ultime battute di campionato. I bianconeri sono impegnati al Dall'Ara contro un Bologna in grande forma, che ha battuto l'Inter nell'ultima gara in casa, ed è reduce daTudor dovrà fare a meno die, ancora una volta, di, che non recupererà per la partita contro i rossoblù. L'allenatore croato dovrà dunque ridisegnare la difesa, e potrebbe dare una chance a Savona, Cher non è mai partito dal primo minuto con lui.

Non si tratta però di una semplice trasferta, perché la Juve vuole mantenere il quarto posto e, soprattutto, ritrovare un traguardo che manca da troppo tempo. Tudor è infatti a caccia del primo successo esterno da quando è sulla panchina bianconera, dove fin qui ha raccolto un pareggio e una sconfitta contro Roma e Parma. La Juventus, infatti, non vince in trasferta, in cui Vlahovic aveva firmato l'1-0 finale.