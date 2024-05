Novantuno secondi. Poi altri nove minuti. Due gol a zero. La partita della Juventus rischia di essere finita presto, prestissimo. La prima di Paolo Montero sulla panchina della Prima Squadra bianconera è uno shock totale, almeno in avvio. L'occasione di Freuler, il miracolo di Szczesny poi subito il gol di Calafiori, per il vantaggio bolognese tra i fuochi d'artificio e un clima caldissimo di una meritata festa. E ancora la pressione e il raddoppio, su inserimento a difesa schierata, ma immobile. Finita qui? No, perché nemmeno un minuto dopo il Bologna è di nuovo nell'area della Juventus e costringe il portiere polacco a un nuovo salvataggio. Arriverebbe anche il gol del 3-0 in 12', ma viene annullato per fuorigioco. Un, due, tre, che non è il motivetto di una canzone, ma un inizio che se non fosse vero verrebbe quasi da ridere chiedendosi se sia tutto vero. Lo è. E il resto è un lentissimo e piccolissimo crescere, tra nervosismo e il palleggio autorevole e convinto dei padroni di casa. Insomma, quarantacinque minuti da panico.