Bologna-Juventus, la pagella di Thuram: "Dominante", "Non si può farne a meno"

La Juventus ha pareggiato in casa del Bologna, e per il momento rimane al quarto posto insieme a Roma e Lazio, che invece hanno superato rispettivamente Fiorentina ed Empoli. Protagonista assoluto del match dei bianconeri è stato Khephren Thuram , che ha trovato il quarto goal stagionale e ha fornito una prestazione importante, come sottolineato nella pagella dei principali quotidiani sportivi italiani."Il goal all'alba del match, un sinistro prepotente sporcato dal portiere e tanto altro, tra cui due potenziali assist. Dominante e decisivo"."Questa Juventus non può più fare a meno di lui, e non forse non avrebbe dovuto nemmeno nei mesi scorsi: il suo apporto, per quantità e qualità, va ben oltre un gol tutto sommato fortuito, in cui Skorupski ci mette una zampa più che uno zampino".

"Quando in mezzo al campo si apre un varco ci si infi la e diventa inarrestabile. Lotta, inventa per i compagni e segna la rete dell’1-0".