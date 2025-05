Le risposte di Tudor a infortuni e squalifiche

2025 Getty Images

No, la Juventus non si presenterà aal meglio. E questa, ormai, è una costante della stagione bianconera: nelle partite decisive, troppo spesso la squadra si è trovata a fare i conti con assenze pesanti. La trasferta del Dall’Ara, fondamentale in chiave qualificazione Champions, non farà eccezione.Tra gli assenti certi ci sono, out per infortunio, e Kenan, squalificato. Su altri fronti, le notizie sono contrastanti: Vlahovic dovrebbero farcela ed essere convocati, ma restano i dubbi legati alle condizioni die Federico, ancora costretti a lavorare a parte. Due defezioni potenzialmente decisive, considerando il peso che entrambi hanno nello scacchiere bianconero.

Le risposte di Tudor

La probabile formazione della Juventus

Di Gregorio

Savona

Renato Veiga

Kalulu

McKennie

Locatelli

Thuram

Cambiaso

Conceicao

Nico Gonzalez

Kolo Muani

Le risposte, però, dovranno arrivare dal tecnico Igor Tudor, chiamato a trovare soluzioni valide in poco tempo. Le prime idee sono già emerse nel corso degli ultimi allenamenti alla Continassa, dove il tecnico croato ha iniziato a sperimentare alternative per sopperire alle assenze.In difesa, con Kelly fuori dai giochi, il favorito per una maglia da titolare è Nicolò Savona, che dovrebbe affiancare Renato Veiga e Kalulu in un’inedita linea a tre, con il francese spostato sul centrosinistra.In avanti, la squalifica di Yildiz apre spazio a Conceiçao, su cui non filtrano preoccupazioni fisiche. Il portoghese è in vantaggio per completare la linea dei trequartisti insieme a Nico Gonzalez, entrambi a supporto della punta centrale Kolo Muani.È evidente che la Juventus arriverà a Bologna con una formazione rimaneggiata, ma il peso della sfida impone comunque una prestazione all’altezza. I punti in palio potrebbero risultare decisivi per l’accesso alla prossima Champions League, e Tudor dovrà fare affidamento non solo sulle sue intuizioni, ma anche sull’orgoglio e la reazione del gruppo.Bologna-Juventus sarà, quindi, un vero e proprio esame di maturità per una squadra ancora alla ricerca di certezze in un finale di stagione turbolento.