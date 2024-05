Quando si gioca Bologna-Juventus

Fiorentina-Napoli: venerdì 17 maggio alle 20.45 (DAZN);

Lecce-Atalanta: sabato 18 maggio alle 18 (DAZN/Sky);

Torino-Milan: sabato 18 maggio alle 20.45 (DAZN/Sky);

Sassuolo-Cagliari: domenica 19 maggio alle 12.30 (DAZN/Sky);

Monza-Frosinone: domenica 19 maggio alle 15 (DAZN):

Udinese-Empoli: domenica 19 maggio alle 15 (DAZN);

Inter-Lazio: domenica 19 maggio alle 18 (DAZN);

Roma-Genoa: domenica 19 maggio alle 20.45 (DAZN);

Salernitana-Hellas Verona: lunedì 20 maggio alle 18.30 (DAZN);

Bologna-Juventus: lunedì 20 maggio alle 20.45 (DAZN).

Anche la penultima giornata di Serie A ha la sua programmazione, ufficializzata dalla Lega. Si presta particolare attenzione agli incontri che influenzeranno la lotta per l'Europa e la salvezza. Inoltre, è stata presa una decisione importante per Inter-Lazio, che darà inizio alla festa nerazzurra per celebrare lo scudetto della stella.Oltre alla partita di San Siro, la sfida principale sarà, fissata per lunedì 20 maggio, e potrebbe essere determinante per assicurarsi un posto in Champions League. Il turno inizierà venerdì con Fiorentina-Napoli, un altro match molto interessante.Gli orari della 37ª giornata: