Savona e il precedente da braccetto verso Bologna: la trasformazione con Brambilla e lo zampino di Allegri

Getty Images

Contro il Bologna ci si gioca tantissimo,. La Juve deve riuscire a trovare quella continuità che in stagione è mancata troppo spesso, e che è costata punti importanti. Con Tudor è passato poco più di un mese, in cui i bianconeri hanno raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta: questa, contro il Parma, ha complicato il percorso della JuventusGrazie alla vittoria contro il Monza, infatti, i bianconeri sono tornati al quarto posto scavalcando proprio il Bologna, rimasto però a -1. Vietato dunque sottovalutare i rossoblù, che due settimane fa hanno piegato l'Inter con una rete pesantissima di, che ora sta costando la vetta all'Inter.

Savona braccetto a Bologna? I precedenti

Al Dall'Ara ci saranno alcuni cambi inevitabili per Tudor, e la lente d'ingrandimento poggia sulla linea difensiva: l'allenatore bianconero non vuole stravolgere il modulo, ma gli interpreti saranno necessariamente altri. A questa voce c'è il nome di, che con l'ex Lazio può tornare a giocare come braccetto.A Bologna, dunque, c'è la possibilità di una chance da titolare per il numero 37, che con Tudor non è ancora partito dal primo minuto. Come anticipato, però, l'allenatore vuole mantenere la difesa a tre, e Savona non ha mai rivestito il ruolo di braccetto laterale, almeno in questa stagione. Già, perché conha sempre giocato come terzino, guadagnando fiducia soprattutto nelle prime partite dell'anno.Il classe 2003, però, ha già vissuto esperienze in quel ruolo, e dietro c'è la mano ferma di, protagonista della rinascita della Next Gen qualificata ai playoff. Nella scorsa stagione, l'attuale allenatore bianconero aveva infatti spostato Savona da una posizione più larga - da esterno a tutta fascia nel 3-4-2-1 -, soprattutto negli ultimi mesi di campionato.La Next Gen passò alla difesa a tre poco dopo la Prima squadra, che nella prima parte dell'anno giocava con la linea a 4. Allegri, infatti, aveva schierato la sua Juventus con il 3-5-2 per diverse partite, e lo sguardo di Brambilla si era concentrato proprio sulla linea difensiva.





