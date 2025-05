Juventus, a Bologna l'ennesimo test decisivo per sfatare un'intera stagione

2025 Getty Images

Vincere per dare una svolta, al presente e al futuro.: a Bologna serve un successo per diversi motivi, e il primo lo ha già raccontatonelle settimane passate. Più di una volta, infatti, l'allenatore ha parlato in conferenza stampa dell'importanza di giocare e pensare singolarmente alla gara successiva, per costruire il futuro passando dal presente.Ecco, queste parole sono suonate come un tormentone nella stagione della Juventus. Con Thiago Motta si è parlato spesso didi, ma entrambe sono mancate spesso, soprattutto nelle occasioni in cui erano più necessarie. Proprio per questo la partita con il Bologna , e successivamente contro la, saranno decisive non solo per l'obiettivo quarto posto, ma anche per costruire le certezze verso la prossima stagione.

La Juventus e i match decisivi: una stagione da sfatare

La Juventus deve lavorare e preparare una gara fondamentale, con l'obiettivo di cambiarela squadra bianconera si è fatta sfuggire dalle mani il proprio destino negli appuntamenti più importanti,No, non è stata la stagione della rivoluzione tanto auspicata a inizio anno. Le promesse e le aspettative sono franate sulla fragilità di un progetto molto più debole di quanto ci si era immaginati. E si è visto in tante riprese, soprattutto in quelle che contano, o meglio,Nelle partite decisive la Juventus ha dimostrato di non avere l'identità forte e salda necessaria per rimanere in alto. Il primo esempio è la partita con il, primo vero segno di grande cedimento della squadra di Motta, crollata ulteriormente controin Coppa Italia. La gara con, che doveva essere il salto per la corsa scudetto, aveva sancito l'inizio della fine per l'ex Bologna: la risposta attesa a Firenze non è mai arrivata, e ThiagoAnche Tudor, che ha (ri)cominciato un percorso positivo a Torino, ha fallito un'occasione di continuità contro il. Due settimane dopo, con una vittoria importantissima in mezzo, il primo treno da non mancare, il più importante fin qui per lui: il Bologna ha mostrato di saper mettere in difficoltà tutti, ma questa volta la Juventus deve sfatare un'intera stagione.





