Bologna-Juventus, quando parla Tudor in conferenza stampa

Domani sarà la vigilia di Bologna-Juventus, gara cruciale in ottica Champions League. Igor Tudor si presenterà in conferenza stampa alle ore 14 per rispondere alle domande dei giornalisti. L’attenzione sarà tutta rivolta alle condizioni della rosa bianconera, con particolare interesse verso chi potrà recuperare in tempo per la sfida e chi, invece, sarà costretto a restare fuori.Dusan Vlahovic e Francisco Conceição sembrano vicini al rientro, mentre restano più incerte le situazioni di Koopmeiners e Gatti, ancora alle prese con problemi fisici. La conferenza sarà quindi l’occasione per chiarire lo stato degli infortunati e capire le reali opzioni a disposizione del tecnico croato.

Non è escluso che Tudor possa lasciarsi sfuggire qualche indizio di formazione, magari in vista di un match che vale tanto per la qualificazione alla prossima Champions. Attesa alta, dunque, per le sue dichiarazioni.