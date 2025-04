AFP or licensors

Bologna-Juventus, può tornare Dusan Vlahovic? Cosa filtra

La Juventus sta preparando alla Continassa la sfida contro il Bologna di domenica sera che sarà uno snodo decisivo per un pass per la prossima Champions League. Chi si è fermato nel corso dell'ultima partita di campionato, lo ricorderete, è il centravanti serbo classe 2000 Dusan Vlahovic. Dopo gli esami strumentali l'esito è stato sovraccarico muscolare al retto femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. La speranza però è quella di riaverlo, soltanto in panchina, già per la sfida del Dall'Ara contro il Bologna.