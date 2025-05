Bologna-Juventus può cambiare il futuro di Tudor: le parole di Vaciago

AFP or licensors

La sfida tra Bologna e Juventus, in programma nella parte finale del campionato, si preannuncia come un vero e proprio crocevia per entrambe le squadre, ma soprattutto per la Juventus e per il futuro del tecnico Igor Tudor. I bianconeri sono chiamati a una prestazione convincente contro una delle rivelazioni della stagione, guidata da Vincenzo Italiano, in piena corsa per un posto in Champions League.A sottolineare l'importanza dell'incontro è stato Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: «Bologna-Juventus è una gara veramente pesante perché diventa un crocevia, per la Juventus ma anche per il futuro di Tudor. Se Tudor dimostrasse di saper gestire una partita così guadagnerebbe punti». Parole che riflettono la pressione che grava sull’allenatore croato, subentrato a stagione in corso e chiamato a ridare slancio a una squadra apparsa in difficoltà sul piano del gioco e dei risultati.

Oltre all’aspetto tecnico, la gara avrà anche risvolti importanti in ottica societaria: il rendimento della squadra nelle ultime giornate influenzerà le decisioni della dirigenza sul futuro della panchina e della rosa. Un test ad alta tensione, insomma, che potrebbe segnare una svolta nell’estate juventina.