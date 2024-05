Bologna-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Bologna-Juventus, le probabili formazioni

Senz'altro, una vigilia particolare. Laraggiungeper il penultimo turno di campionato: il primo senza Allegri , il primo con Paolo Montero in panchina. Dopo la vittoria della Coppa Italia, lo scossone che ha fatto mutare pelle alla squadra bianconera, che ha portato allo scontro con il tecnico livornese, all'esonero e poi alla scelta ricaduta sull'allenatore, fino a due giorni fa, dell'Under 19 di Madama. In tutto questo, resta un obiettivo: contro la squadra di Thiago Motta sarà uno scontro diretto per il terzo posto in classifica. Questione sportiva, ma anche economica.La partita di campionato tra Bologna e Juventus sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN.Nessuna rivoluzione in vista. Il giorno dopo il primo allenamento di Paolo Montero, difficile aspettarsi qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quanto visto nelle ultime settimane.