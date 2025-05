Bologna-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Getty Images

Questa sera alle 20.45 lo stadio Dall’Ara sarà il teatro di una delle partite più importanti della stagione:è un autentico scontro diretto per la qualificazione alla prossima Champions League. Le due squadre si presentano a questo appuntamento con ambizioni altissime e una classifica che le vede separate da un solo punto: la Juventus è quarta con 67 punti, mentre ilinsegue a quota 66.La sfida mette di fronte due allenatori dal profilo forte e identità chiara: da una parte Vincenzo, alla guida di un Bologna sorprendente e competitivo, dall’altra Igor Tudor , subentrato ae subito determinante nel ridare energia a una Juventus che sembrava in difficoltà. Il sorpasso bianconero è arrivato nell’ultimo turno, con la vittoria contro il Monza e il pareggio dei rossoblù a Udine, ed è ora tutto in bilico in una corsa Champions combattuta fino all’ultimo respiro.

Bologna-Juve, dove vederla in tv e streaming

Partita: Bologna-Juventus

Data: domenica 4 maggio 2025

Orario: 20.45

Canale TV: Dazn

Streaming: Dazn

Bologna-Juve, le probabili formazioni

A dirigere la gara sarà l’esperto Daniele Doveri, mentre nella sala VAR di Lissone ci saranno Marini e Mariani, garanzia di affidabilità in un match così delicato.Scorri la gallery per le probabili scelte di Italiano e Tudor.