Bologna-Juventus, la probabile formazione

La giornata di Paoloè cominciata molto presto, poco prima delle 8 di mattina, con il suo ingresso alla Continassa. Qualche passaggio formale da completare, prima di prendere il suo posto alla guida della Prima squadra della. Approccio cauto, fatto di presentazioni e osservazioni.Lo si nota, per esempio, nel video pubblicato dal club bianconero . La squadra si allena, Montero osserva attentamente, parla e si confronta con lo staff tecnico. Nessun protagonismo, nessuna intenzione di andare oltre il ruolo che la società gli ha disegnato: traghettare - certo non placidamente perché i risultati contano, anche ad obiettivi raggiunti -, la squadra nelle ultime due gare di campionato.E l'approccio si rifletterà probabilmente anche nelle scelte di formazione. Nessuna rivoluzione a livello di modulo – si riparte dal 3-5-3 -, nessuna rivoluzione a livello di uomini da impiegare.La Juventus che affronterà il Bologna sarà pressoché una fotocopia di quella vista in questi mesi. Szczesny a difendere i pali, davanti a lui il trio Gatti, Bremer, Danilo. Sugli esterni a correre ci saranno Cambiaso a destra e Iling-Junior a sinistra; in mezzo il rodato trio McKennie, Locatelli e Rabiot. Davanti la coppia Vlahovic-Chiesa.La grande novità potrebbe arrivare a gara in corso. Il ritorno in campo di Nicolò Fagioli dopo la lunga squalifica. Un'anticipazione, in questo senso, l'ha già data scherzando McKennie: "E' tornato, ci vediamo alla partita".