Continua la crisi dei bianconeri di Paolo Montero, che escono sconfitti pesantemente dalla sfida contro il Bologna per 3-0, puniti da Byar e dalla doppietta di Ravaglioli.



Qui per la diretta testuale di Bologna-Juventus Primavera.



VLNARCIK 5: Sul primo gol può poco sulla conclusione velenosa di Byar. Protagonista in negativo sul secondo gol, dove esce male. Non è perfetto anche nel terzo gol.



SAVIO 5: partecipa anche lui alla debacle bianconera. Affonda assieme a tutta la retroguardia. Ha l'occasione per rendere meno amaro il risultato, ma spreca



MARTINEZ 4.5: Disastroso in occasione del secondo gol bucando il pallone di Byar per Ravaglioli. Nell'intervallo Montero lo fa uscire.

BASSINO SV: entra a risultato già acquisito



GIL FIRMAN 5: sul primo gol è troppo molle su Ravaglioli. In occasione del terzo gol lo lascia colpevolmente solo



TURCO 5,5: ha il merito di provarci, ma combina poco. Spreca un'ottima occasione in apertura di ripresa

FINOCCHIARO 6: Il suo ingresso se non altro porta un po' di vivacità. Suo l'assist per il gol sciupato da Savio



RIPANI 5: qualche idea nel primo tempo terribile dei bianconeri, ma appare spento e in un episodio anche lezioso. Non riesce a prendere per mano la squadra

GROSSO 5: anche lui entra a risultato acquisito, ma a differenza di Finocchiaro non porta vivacità



FLOREA 5: viene inghiottito dal pressing e dal palleggio del Bologna, insipido

BOUFANDAR 5,5: qualche buon recupero, ma non cambia la sostanza del match



PAGNUCCO 6: sulla fascia è l'unico che crea qualcosa con la sua qualità



MANCINI 5: isolato e macchinoso, viene arginato bene dal Bologna



PUGNO 5: anche lui è molto isolato e poco servito

SCIENZA 6: subito pericoloso in avvio di ripresa. E' più intraprendente di Pugno. Perché non inserirlo dal primo?



NGANA 5: anche lui viene inghiottito dal centrocampo bolognese. Nervoso nel finale, prende un giallo evitabilissimo in un momento così complicato



ALL. MONTERO 4.5: la sua è una Juventus troppo fragile e troppo confusionaria. Le scelte iniziali non pagano, prova a mischiare tutto nella ripresa senza successo. E la difesa fa acqua da tutte le parti