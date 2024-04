Bologna-Juventus Primavera, diretta testuale

46' - occasione Juventus : Turco sfiora la rete dopo un bel cross dalla sinistra di Pagnucco

: sfiora la rete dopo un bel cross dalla sinistra di 45' - Riparte la sfida. Doppio cambio nella Juventus : Bassino e Scienza per Martinez e Pugno

: e per e 45' + 1' - si chiude la prima frazione di gioco

45' - segnalato un minuto di extra time

42' - Altra chance per il Bologna con Ravaglioli , Vlnarcik esce bene nell'uno contro e sventa la minaccia

del Bologna 32' - Prima ammonizione della gara, Florea viene ammonito per un intervento duro su Amey

, entra lo staff medico del per soccorrere il numero 9 26' - Tris Bologna . Ripartenza velenosa, Ravaglioli sigla la sua doppietta. Difesa completamente aperta dei bianconeri, 3-0 per i padroni di casa

, arriva a rimorchio . Angolo per la Juventus, poi non sfruttato 21' - Gol del Bologna. Buca la difesa della Juventus sul passaggio di Byar . Ravaglioli salta il portiere e segna- 2-0

scodella in mezzo, fa sua la sfera 18' - Palla per Mancini , poi Pugno non riesce a calciare, buona chance per i bianconeri

su ​8' - vantaggio Bologna con Byar. I padroni di casa recuperano palla al limite con Ravaglioli . Bella palla per il compagno di squadra, che batte Vlnarcik. 1-0

Bologna-Juventus Primavera, formazioni ufficiali



Bologna

Bagnolini

Nezirevic

Menegazzo

Hodzic

Amey

Rosetti

Ebone

Ravaglioli

Diop

Baroncini

Byar

Juventus

VInarcik

Savio

Martinez

Gil Firman

Turco

Ripani

Florea

Pagnucco

Mancini

Pugno

Ngana

La classifica delle due squadre

Torna lain campo. Dopo la sconfitta per 0-1 patita la scorsa settimana contro il Milan, i bianconeri di Montero affronteranno il Bologna penultimo in classifica.I playoff sono praticamente impossibili, ma i bianconeri sono chiamati al riscatto.Il Bologna è penultimo in classifica con appena 21 punti raccolti in 27 gare disputate.La Juventus occupa invece la tredicesima posizione in classifica con 32 punti.