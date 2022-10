Sconfitta per lain trasferta. I ragazzi di Montero hanno pagato le fatiche europee, soprattutto nel primo tempo. Di seguito le pagelle dei bianconeri.non grandi responsabilità sui quattro gol presi. Salva il potenziale 5-2 del Bologna.: non grandi sbavature e ogni tanto prova a farsi vedere davanti (dal 59' Turco, 6).: sul vantaggio del Bologna è tutt'altro che perfetto, la difesa troppo spesso in difficoltà così come lui.: troppo timido in fase offensiva, partita sottotono.: mai veramente in partita, si fa vedere poco.: nel mezzo la Juve quest'oggi crea poco e dà poche garanzie difensive, sostituito dopo un tempo (dal 46' Doratiotto, 6).grandi qualità fisiche ma oggi è spesso impreciso (dal 76' Maressi, s.v).sempre il più pericoloso della squadra, suo l'assist del momentaneo pareggio. Si muove in tutte le zone del campo e prova a creare.bello il gol del 2-4 che però non basta. Anche nel primo tempo uno dei pochi a farsi vedere in fase offensiva (dal 68' Strijdonck, 6).poco servito ma anche per sue responsabilità, Montero lo toglie all'intervallo. Poco incisivo. (dal 46' Yildiz, 6,5).la sua scivolata aveva riportato subito in parità la Juve, gol da attaccante vero. Nel secondo tempo va vicino alla doppietta con una bella girata.