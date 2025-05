Maledizione pareggi per la Juventus: solo due volte ha fatto peggio

La Juventus non riesce a mantenere il vantaggio contro il Bologna ed esce dal Dall'Ara con il risultato di 1-1. Alla quarta rete in campionato dirisponde, e i bianconeri non sfruttano la buona occasione di Alberto Costa. Un pareggio che non compromette la corsa Champions della Juve ma la complica: ora ci sono tre squadre al quarto posto, cona pari merito insieme ai bianconeri.Contro il Bologna è arrivato inoltre il quindicesimo pareggio stagionale, una costante che ha accompagnato per mesi la gestione di Thiago Motta, mentre per Tudor si tratta del secondo dopo quello con la Roma. La Juve ha inoltre, un numero che racconta la difficoltà della squadra bianconera a mantenere il vantaggio.

Con quindici pareggi in Serie A, la Juventus intanto: solo in due occasioni ha fatto peggio, pareggiando diciassette match nelle stagioni 1955/56 e 1965/66. Anche nella stagione 2011/12 erano arrivati 15 pareggi, ma in quell'annata i bianconeri chiusero il campionato - il primo dei nove scudetti di fila -