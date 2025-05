Bologna-Juventus 1-1, le PAGELLE: l'attacco non funziona. Tudor, può davvero bastare?

2024 Getty Images

Un punto guadagnato o due persi? Probabilmente lo si saprà solo alla fine, a bocce ferme. Laesce dallo stadio Dall'Ara con un pareggio, sostanzialmente la "media" tra un primo tempo approcciato bene, con cattiveria e ordine, e una ripresa giocata in affanno, almeno per larghi tratti, quando le energie e la lucidità hanno iniziato a venire meno.Può bastare tutto ciò per blindare un posto in Champions League? Anche qui, ai posteri l'ardua sentenza. Da Bologna, comunque, si torna con qualche segnale positivo, quantomeno Igor Tudor potrà dire di aver visto ciò che aveva chiesto ai suoi: ovvero, innanzitutto, di stringere i denti e lottare. Quantomeno un punto di partenza per il rush finale.