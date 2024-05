Bologna-Juventus, le pagelle dei giornali

Una partita chiaramente a due volti; quella dei primi 70 minuti, dominati dal Bologna contro una Juventus in estrema difficoltà, soprattutto nel primo tempo. E quella degli ultimi 20, con la clamorosa rimonta dei bianconeri che hanno sfiorato addirittura il 3-4.completamente ferma sul secondo gol, poco reattiva nel primo e troppo scoperta nella terza rete.Non è stata una serata migliore per Dusan Vlahovic, che probabilmente non aveva ancora smaltito le fatiche e la grande gioia della vittoria in Coppa Italia. A prendersi la scena in casa Juve è Yildiz, oltre a Milik, autore di un grande gol su punizione. Federico Chiesa invece divide, per Tuttosport prestazione sotto la sufficienza, ben diverso invece il voto degli altri quotidiani. C'è stato modo di rivedere anche Nicolò Fagioli in campo, una risorsa per la Juve che verrà.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.