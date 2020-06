21







di Lorenzo Bettoni

Bastano Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo alla Juventus che segnano nella vittoria per 2-0 della Juventus sul Bologna. La partita è già decisa al termine del primo tempo Al 23' apre le danze il portoghese che calcia centrale un rigore scaturito da fallo di Deswil su Matthijs de Ligt. C'è voluto, però, l'intervento del VAR per vedere la trattenuta del difensore rossoblu su quello olandese della Juventus. Rocchi è stato pochi secondi al monitor prima di decidere ed indicare il dischetto. Al 36' super gol di Paulo Dybala che approfitta di un bel tocco di tacco di Bernardeschi ed insacca il 2-0, l'ottavo gol del suo campionato. Nella ripresa la Juve ha diverse occasioni per chiuderla. Bernardeschi colpisce palo anche per "colpa" di un grande intervento di Skorupski. Anche Ronaldo ha un paio di occasioni mentre il Bologna spinge ma non sfonda praticamente mai. La Juve sbanca Bologna e riprende fiato. In classifica e non solo. Venerdì allo Stadium arriva il Lecce ma ci sarà emergenza terzini, De Sciglio si è fatto male e Danilo si è fatto espellere senza motivo nel finale per doppio giallo.



Scorri o clicca sulla gallery per le pagelle di Juventus-Bologna