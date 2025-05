Bologna-Juventus, nuovo ruolo per McKennie?

Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarà Niccolò Savona a prendere il posto di Lloyd Kelly nella difesa della Juventus. Il giovane numero 37 bianconero, considerato una delle promesse più interessanti del vivaio, è pronto a partire dal primo minuto in una sfida importante, confermando la fiducia che Igor Tudor ripone nei giovani talenti della rosa.Savona si sistemerà sul centro-destra della difesa a tre, completata da Veiga e Kalulu. Una linea difensiva inedita, che dovrà garantire equilibrio e solidità contro un avversario determinato. L’assenza di Kelly, fermato da problemi fisici, apre così una nuova opportunità per il classe 2003, già aggregato spesso alla prima squadra nel corso della stagione.

Anche sulla trequarti ci saranno novità. Con Kenan Yildiz squalificato, il favorito per affiancare Nico Gonzalez è Weston McKennie. L’americano, solitamente utilizzato a centrocampo, ha già dimostrato di sapersi adattare a ruoli più avanzati grazie alla sua corsa e alla capacità di inserimento.Queste scelte riflettono l’approccio flessibile di Tudor, pronto a dare spazio a forze fresche e a sperimentare nuove soluzioni tattiche in vista del finale di stagione. Per Savona, sarà un banco di prova fondamentale in ottica futura.