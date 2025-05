AFP via Getty Images

Bologna-Juventus, non solo Vlahovic, un altro assente per Tudor

23 minuti fa



La Juventus si sta preparando ad una sfida davvero importante, quella di domani allo stadio Dall'Ara di Bologna contro i rossoblù di Vincenzo Italiano. Assente Dusan Vlahovic che ancora non si sente al meglio dopo lo stop di una settimana fa contro il Monza e come annunciato dal tecnico Igor Tudor in conferenza stampa sarà out. Non sarà il solo però. Assente ancora anche Teun Koopmeiners ancora alle prese con il fastidio al tendine d'Achille che già lo ha tenuto ai box per la gara contro i brianzoli.