Da Italiano a Italiano: a Bologna Nico Gonzalez affronta passato e futuro

VALERIO PENNICINO

A Bologna c'è l'ennesimo crocevia della Juventus. In una stagione complicata e fatta di tanti bivi, se ne presenta un altro,. La squadra di Tudor deve scegliere la sua strada, e come ha detto lo stesso allenatore non si gioca per il pareggio, bensì solo per la vittoria, al di là delle difficoltà che si possono presentare. Nessuna scusa, quindi, nonostante una formazione inevitabilmente da rivedere dopo Monza.Non ci sarà Kelly, e al suo posto potrebbe partire Savona da titolare. Non ha recuperato Vlahovic, con l'amarezza di Tudor in conferenza stampa . Ci sarà invece, che dall'arrivo del nuovo allenatore ha sicuramente trovato più fiducia, ma solo una rete, nella scorsa gara contro il. L'argentino, però, affronta una sfida molto importante per il suo percorso in ogni sfumatura: dal suo passato al momento in bianconero, per disegnare una nuova tappa con questa maglia.

Il momento di Nico Gonzalez

Il primo goal di Nico Gonzalez contro il Bologna arriva il 12 novembre 2023, con la maglia della. L'allenatore viola, in quella stagione, è proprio Vincenzo Italiano: con lui l'argentino ha giocato 125 partite e segnato 38 reti. Il passato per l'esterno bianconero torna al Dall'Ara, in una gara fondamentale per chiudere quel cerchio iniziato proprio con Italiano.sfumature. Nico Gonzalez ha segnato appena due reti in campionato, entrambe contro il Monza. Troppo poco per le aspettative e le cifre che ruotavano intorno al giocatore e hanno continuato a farlo durante l'anno. Durante la sua carriera in Serie A, però, l'argentino ha segnato quasi la metà dei suoi goal da aprile in poi: nella scorsa stagioneSono passati tanti treni nella parentesi bianconera di Nico Gonzalez, e a Bologna ne incontra un altro decisivo:





