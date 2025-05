La Juventus non cambia modulo, ma il modo di giocare: il piano di Tudor

AFP via Getty Images

Il primo test decisivo dell'era Tudor si avvicina. La Juventus prepara il match contro il Bologna con la consapevolezza che sarà un appuntamento da non fallire. Certo, le difficoltà non mancano, ma in questa stagione i bianconeri hanno vissuto questa costante, soprattutto nei match decisivi. Questa volta, però, Tudor non potrà contare su diverse certezze: la prima è, che dopo la gomitata a Bianco salterà questa gara e quella con laOltre al turco, la Juve dovrà fare a meno di, fermato da una lesione di basso grado al bicipite femorale. La difesa, dunque, cambierà ancora dopo lo stop di Gatti arrivato alla prima di Tudor. L'allenatore bianconero continua a sperare nel miglioramento delle condizioni di Vlahovic e Conceiçao , che hanno svolto l'intero allenamento in gruppo. Proprio Gatti, invece, dovrà saltare anche questa gara: il difensore si è allenato a parte, così come, che avverte ancora dolore al tendine.

Come può cambiare la Juventus

Come anticipato, però, questa partita è troppo importante per limitarsi alle incertezze, e dunque la vera forza della Juventus e di Tudor deve stare nella capacità di affrontarle.La difesa sarà inevitabilmente diversa, ancora una volta. Questa volta potrebbe toccare acome braccetto, ma il numero 37 ha già ricoperto questo ruolo con Brambilla. La vera novità, infatti, non sta nel modulo. Tudor vuole confermare le sue idee chiare, e il 3-4-2-1 è una di queste: gli infortuni e le difficoltà non tolgono l'identità che l'allenatore croato sta cercando di inserire.Ma allora cosa cambia? Sicuramente gli interpreti. Con la squalifica di Yildiz,, accanto a. Saranno proprio loro, infatti, i punti centrali della svolta in casa Juventus: il portoghese si allarga di più rispetto a Yildiz, che preferisce giocare in posizione più centrale, e di conseguenza Nico Gonzalez può spostarsi di più verso il centro sinistra.





