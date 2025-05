Ancora il jolly McKennie: un altro ruolo con Tudor e un futuro (quasi) scritto

In una stagione davvero povera di certezze, chi ha invertito il trend, o quantomeno si è confermato spesso come pedina irrinunciabile, è. Il centrocampista è stato impiegato in tante posizioni diverse,, che già dal suo arrivo aveva parlato della sua versatilità. Ma c'è di più. La stagione di McKennie non si può ridurre alla figura di jolly, perché non è stato (e non è) solo questo.Lo statunitense è anche il sesto per minuti giocati,. Insomma, il numero 16 ha guadagnato sempre più certezze, e allo stesso tempo ne ha fornite all'ambiente Juve: a Tudor, ai compagni, alla società. E anche il futuro di McKennie, che durante l'anno ha mutato forma più volte, sembra aver preso una direzione. Ma il primo passo, almeno in ordine di tempo, è il Bologna, e il jolly bianconero

L'idea di Tudor per McKennie

Il discorso rinnovo

"Mancano un po' di pezzi, ma li troveremo e faremo una bella gara" : le parole di Tudor alla vigilia raccontano la voglia dell'allenatore di andare oltre alibi, scuse e le difficoltà che hanno accompagnato la Juve per tutta la stagione. Con la difesa ridisegnata, anche il centrocampo può cambiare contro il Bologna.E alla voce cambiamenti, come anticipato, Weston McKennie si affianca con grande semplicità abbinata alla capacità di adattamento. E Tudor lo sa, perché ha già puntato su di lui in diversi ruoli: largo a sinistra, poi a centrocampo e infine a destra, ma l'idea verso Bologna cambia ancora. Lo statunitense va infatti verso una maglia da titolare, questa volta sulla trequarti insieme adietro acome unica punta.McKennie ha già ricoperto questo ruolo con, mentre con Tudor sarebbe la prima occasione: ciò che rimane è una versatilità che nessun altro giocatore ha mostrato in questa stagione.L'impatto di quest'annata ha pesato inevitabilmente sul rinnovo,. McKennie si è confermato una pedina irrinunciabile in questa stagione, lo dicono i numeri e non solo. Lo statunitense e la Juve andranno avanti insieme, con une l'opzione per estendere per un altro anno.Sono cambiati tanti aspetti, dalle richieste del giocatore - che guadagneràanziché i 2.5 attuali - al progetto e alle idee della società. Ed è cambiata anche la sua centralità, che in estate sembrava utopia e invece è diventata una delle poche sicurezze di questa Juve.





