Bologna-Juventus 0-1 LIVE: Thuram la sblocca, Nico Fonzalez ad un passo dal raddoppio

non è solo una classica di fine campionato, ma uno snodo fondamentale nella corsa alla prossima. Alle 20.45, allo stadio Dall’Ara, si affrontano due squadre separate da appena un punto e che alla vigilia occupavano rispettivamente il quinto e il quarto posto in classifica. Da una parte Vincenzo Italiano, dall’altra Igor Tudor: due tecnici subentrati in corsa che si giocano un potenziale match point europeo con motivazioni altissime.Il sorpasso della Juventus sul Bologna è arrivato nell’ultimo turno, complice la vittoria dei bianconeri sul Monza e il pareggio dei rossoblù a Udine. Una sfida, quindi, che vale doppio: non solo per i tre punti, ma per la spinta morale e tecnica che potrebbe dare a una delle due contendenti in questo rush finale. A dirigere l’incontro sarà Daniele Doveri, con Marini e Mariani in postazione VAR a Lissone.



Le formazioni ufficiali



Bologna (4-2-3-1)

Skorupski

De Silvestri

Beukema

Lucumi

Miranda

Freuler

Ferguson

Orsolini

Odgaard

Cambiaghi

Dallinga



Juventus (3-4-2-1)