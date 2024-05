Le formazioni ufficiali

Laaffronta ilnella 37ª giornata di Serie A, con calcio d'inizio alle 20.45 presso lo Stadio Dall'Ara. Entrambe le squadre sono già garantite per la prossima edizione della Champions League e si trovano attualmente a pari merito in classifica con 67 punti ciascuna. In questa fase finale del campionato, entrambe cercano di conquistare il terzo posto, mentre l'Atalanta è una minaccia nel tentativo di accaparrarsi il terzo gradino del podio della Serie A 2023-24.Oltre alla battaglia in classifica, la partita è resa più intrigante dalla figura di, allenatore dele potenziale futuro allenatore della. Attualmente, la panchina bianconera è occupata ad interim da, che fa il suo esordio stasera sostituendo l'ex allenatore, recentemente esonerato.Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Urbanski, Aebischer, Ndoye, Castro; Odgaard. All. Thiago Motta.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling; Vlahovic, Chiesa. All. Montero.