La Juve vuole subito reagire dopo la delusione di Coppa Italia. L'occasione arriva dal campionato, per la precisione dal Dall'Ara di Bologna. I bianconeri ritrovano la Serie A e giocano 27esima giornata contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Calcio d'inizio alle 21.45. i bianconeri di Sarri vogliono rispondere all'Inter, che con la vittoria sulla Sampdoria (nel recupero del 25esimo turno) si è portata a -6 in classifica, e dare un segnale alla Lazio, a -1 e impegnata mercoledì nel big match con l'Atalanta.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Bilancio tutto a favore della Juve, che ha perso solo una delle ultime 34 partite di Serie A contro il Bologna, 0-2 nel febbraio 2011 (24 vittorie, 9 pareggi. Ancor più netto lo score se si restringe il conteggio alle ultime 13 gare: 12 vittorie per i bianconeri e un pareggio, tenendo la porta inviolata per otto volte. Per i rossoblù storicamente affrontare le prime due squadre in classifica è un problema: 13 sconfitte nelle ultime 14 partite di Serie A, unico successo il 3-2 al Napoli nel maggio 2019. Per Sinisa Mihajlovic, fresco di rinnovo, c'è anche un altro problema da risolvere: il Bologna ha subito gol in tutte le ultime 21 partite di Serie A, nella loro storia i felsinei non hanno mai incassato gol in 22 gare consecutive.