Bologna-Juventus, le ultime su Koopmeiners

3 minuti fa



In vista della sfida di campionato tra Bologna e Juventus, in programma nel prossimo turno di Serie A, arrivano notizie tutt’altro che incoraggianti per Igor Tudor. Le condizioni fisiche di Teun Koopmeiners e Federico Gatti continuano a preoccupare lo staff bianconero, rendendo complicata la loro convocazione per la trasferta al Dall’Ara.



In particolare, l’olandese non ha ancora recuperato dall’infiammazione al tendine d’Achille che lo tiene fermo da diversi giorni. Con soltanto una seduta di allenamento disponibile prima della rifinitura e della partenza per Bologna, le possibilità di vederlo in campo domenica si riducono sempre di più. Il rischio forfait è concreto, e la decisione finale sarà presa solo all’ultimo momento, valutando la risposta del giocatore agli stimoli fisici.