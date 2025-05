Bologna-Juventus, le PAGELLE dei giornali: Thuram dominante, l'errore di Alberto Costa pesa

Un pareggio che lascia tante sensazioni, probabilmente a cominciare dall'amaro. La Juventus esce da Bologna senza sconfitta, ma anche senza vincere : un punto che tiene i bianconeri al quarto posto, raggiunti da Roma e Lazio. La gara del Dall'Ara, come era previsto, ma la squadra di Tudor aveva messo subito in chiaro di volere i tre punti.La rete di Thuram ha illuso? No, perché la Juve sembrava davvero voler indirizzare la partita su dei binari precisi e positivi, ed era consapevole di farlo contro una delle squadre più in forma del campionato. E infatti, la reazione rossoblù non ha esitato ad arrivare: il goal diha riportato a terra i bianconeri, che non sono riusciti a sfruttare una grande occasione conper riacciuffare il vantaggio.

Bologna-Juventus, le pagelle dei giornali

Con l'1-1 di Bologna la Juventus si porta a quota 63 punti, e affronterà un altro scontro diretto pesantissimo: la Lazio ha vinto di misura con l'Empoli e ha agganciato ancora i bianconeri, dunque la gara dell'Olimpico avrà un valore molto importante.