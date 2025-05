Bologna-Juventus, la probabile formazione di Italiano: da Castro a Ndoye

Getty Images



La probabile formazione del Bologna contro la Juventus

Senza dubbio ilsembra stare meglio rispetto allase non altro guardando la lista degli indisponibili. I rossoblù ne hanno meno rispetto alla squadra di Tudor. La grande assenza per Vincenzo Italiano è quella di Ndoye, che ha accusato un problema muscolare e non recupererà. Oltre all'esterno, sono fuori solamente Holm e Pedroza.Non mancano i dubbi per Italiano, che sta ritrovando due big come Castro e Ferguson in buone condizioni. In difesa nonostante il recupero di Casale spazio alla coppia Beukema-Lucumì mentre a centrocampo, Ferguson dovrebbe partire ancora in panchina. A sinistra al posto di Ndoye si candida per giocare Cambiaghi. Il grande dubbio è in attacco tra Dallinga e Castro con il primo leggermente favorito. Di seguito la probabile formazione del Bologna.