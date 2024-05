"Una rimonta che lo rispecchia molto per garra e carattere. Prova ad aggiustare le squadra con i cambi, anche il secondo tempo sembra in balia della tempesta rossoblù. Invece no. C’è molto di suo in questo match" scrive il Corriere dello Sport su Paolo Montero. Un debutto alla guida della prima squadra della Juve che convince e viene promosso in pagella. Questo invece il giudizio di Tuttosport: Il "benvenuto" è con un gol subito dopo nemmeno due giri completi di lancette. Il bis arriva dopo 11 minuti, con una Juve assente dal campo, senza l'intensità che lo ha contraddistinto da giocatore. Da tecnico si fa apprezzare per la capacità di variare: azzecca i cambi e, con un po' di fortuna, il debutto in A è con una rimonta dallo 0-3, con l'ultima stoccata di Yildiz, il gioiellino lanciato proprio dall'uruguaiano nella Primavera."