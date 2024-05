82' - Giallo anche per Aebischer, che ferma Yildiz al limite dell'area del Bologna e gli regala una punizione

68' - Stessa sorte per Bremer, nervosissimo, che interviene duramente su Saelemakers e poi rischia ulteriormente protestando con l'arbitro

62' - Ammonito anche Danilo, autore di un'entrata pericolosa su Odgaard

46' - Al via il secondo tempo

29' - Ammonizione sacrosanta anche per Cambiaso, intervenuto in netto ritardo su Aebischer: era diffidato, quindi salterà l'ultimo match della stagione

26' - Giallo per Miretti, autore di un brutto e rischioso intervento su Posch. Ammonizione corretta

12' - 3-0 per il Bologna, ma in questo caso è davvero fuorigioco (di Odgaard): gol annullato

11' - Check sul gol di Castro, per un possibile fuorigioco: tutto regolare, la rete del raddoppio rossoblù è valida

1' - Al via il match!

È Giovannil'arbitro della sfida di questa sera traallo Stadio Dall'Ara, valida per la 37^ giornata di Serie A. Scelti come assistenti Marco Bresmes e Francesca Di Monte, mentre il Quarto uomo è Daniele Minelli. Operativi al Var, invece, Francesco Meraviglia e Massimiliano Irrati. Il fischio d'inizio del match è fissato per le 20.45. Si tratta dell'ultima trasferta stagionale per i bianconeri, che chiuderanno il loro campionato sabato sera in casa contro il Monza.