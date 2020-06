La Juve scende in campo a Bologna alle 21.45. Il fischietto del Dall'Ara sarà Gianluca Rocchi di Firenze, assitenti Longo e Lo Cicero, quarto uomo Rapuano, VAR Chiffi e AVAR Galetto. Segui qui tutte le azioni da moviola della partita con la nostra analisi in diretta sulle chiamate più delicate del direttore di gara e del VAR.



29' Rocchi si avvicina alla panchina della Juve ed espelle Beoni, collaboratore tecnico di Sarri.



21' ROCCHI VA AL VAR PER VEDERE IL CONTATTO DE LIGT-DENSWIL: SI ALLARGA LA MAGLIA DELL'OLANDESE, E' RIGORE NETTO



20' Fallo in attacco di Rabiot ma è un giocatore del Bologna a cadergli addosso. Punizione per il Bologna dal loro limite dell'area. 20' De Ligt cade in area dopo contatto con Denswil



12' Stavolta è netto il tocco di mano di Orsolini in area del Bologna ma la palla gli carambola sul braccio da posizione ravvicinatissima dopo il contrasto di Danilo. Rocchi vicinissimo lascia correre, non c'è neanche bisogno del VAR



7' Federico Bernardeschi chiede un calcio di rigore per tocco di mano di Denswil in area. Silent check, il centrale non la prende di mano, ma la palla sbatte sul fianco.