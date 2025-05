Bologna-Juventus, Italiano in conferenza: 'Meritavamo la vittoria. Litigio con Tudor? Vi spiego'

Getty Images

Le parole diin conferenza stampa dopo- "Se pensi che ultimamente in casa abbiamo fatto sempre tre punti hai ragione. Ma per me c'è stata una prestazione grandiosa, tranne all'inizio dove forse abbiamo perso qualche duello con Thuram e McKennie. Se avessimo trovato il guizzo finale, avremmo meritato ampiamente la vittoria. Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare contro una grande squadra, con il ritmo giusto. Non è arrivata la stoccata vincente ma la prestazione mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo dominato la partita, soprattutto nel secondo tempo, e abbiamo perso due punti ma sapevamo che fino alla fine ci sarebbe stato da battagliare".

- "Non dobbiamo abbandonare questa nostra mentalità, che anche oggi mi è piaciuta per come abbiamo gestito. Chiaro che dobbiamo aggiungere qualità e guizzi, abbiamo battuto tanti corner ma non siamo riusciti a far goal. Ci vorrà la massima qualità, anche lì in mezzo al campo. Tudor? C'è stato un battibecco, nulla di particolare. Tutti vogliamo vincere e a ogni fischio dell'arbitro siamo lì a contestare, ma poi finisce la partita e ci si abbraccia, c'è un bel rapporto con Igor".- "Ho parlato anche con Doveri, per me una prestazione positiva. Alle volte si concede un po' troppo prima di arrivare al giallo, tanti vanno sanzionati, anche perché qualche giocatore aggressivo con il giallo abbassa un po' quella malizia e ti può permettere di giocare diversamente. Non ho visto il rigore che tanti mi stanno dicendo poteva starci, Doveri è un arbitro internazionale e ha fatto una prestazione positiva".