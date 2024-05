Nel primo tempo del match contro il Bologna, la Juventus ha registrato un valore di) pari a soli 0.02. Questo dato riflette la difficoltà incontrata dalla squadra bianconera nel creare occasioni da gol significative durante quei primi 45 minuti. Nonostante il basso valore di xG, la Juventus ha continuato a lottare per cercare di recuperare il punteggio, dimostrando determinazione nonostante le sfide incontrate sul campo. Questo dato evidenzia l'importanza di migliorare l'efficacia in attacco e la capacità di capitalizzare le opportunità create, elementi fondamentali per il successo nel calcio moderno.