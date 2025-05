Bologna-Juventus, i convocati di Tudor: 19 giocatori, tutti gli assenti

AFP via Getty Images

Ecco l’elenco completo dei convocati

: 5 Locatelli, 12 Veiga, 16 McKennie, 26 Douglas Luiz, 51 Mbangula, 19 Thuram Attaccanti: 7 Conceicao, 11 Gonzalez, 17 Adzic, 22 Weah, 20 Kolo Muani

La Juventus è attesa da un appuntamento cruciale nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League. Domenica 4 maggio 2025, alle ore 20:45, i bianconeri affronteranno il Bologna allo stadio Renato Dall’Ara, in una sfida valida per la 35ª giornata di Serie A.Mister Igor Tudor ha diramato la lista dei convocati per il match in Emilia. Sono 19 i giocatori a disposizione per una gara che si preannuncia intensa e combattuta. Spiccano le presenze di Randal Kolo Muani, Khephren Thuram e Douglas Luiz, pronti a dare forza e qualità a una squadra chiamata a dare risposte importanti dopo gli alti e bassi delle ultime settimane.Tudor punta su un gruppo compatto e determinato, consapevole che un successo al Dall’Ara potrebbe rappresentare la svolta definitiva in questo finale di stagione. Per la Juventus è il momento della verità: ora conta solo vincere.