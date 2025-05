Bologna-Juventus, gli occhi di Italiano su Savona: la richiesta a Orsolini

Getty Images

Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, racconta su Calciomercato.com un momento chiave della partita di domenica tra, risalente al 41° minuto: "Italiano tira un urlo a: “Orso una volta (con le mani fa segno, ndr) vieni dentro al campo, una volta”. L’idea è sempre quella: portare fuori posizione. 3’ dopo, alla prima palla buona, Orsolini esegue: raccoglie una seconda palla sulla trequarti, arriva al limite e calcia. E’ un tiro che non porta a niente, respinto da Locatelli in campo e da Tudor in panchina, che nei momenti chiave, ha l’abitudine di emulare e in un certo senso invocare gli interventi dei suoi uomini".

Bologna-Juventus, la richiesta di Italiano a Orsolini

"E’ un tiro che non porta a niente, ma è un’azione che chiama l’1-1, perché Italiano al 53’, fa esattamente la stessa cosa. Orsolini adesso gioca vicino alla sua panchina, quindi l’allenatore gli urla velocemente: “entra dentro al campo, portalo via” (sempre riferito a Savona, ndr). Orsolini è robotico e all’improvviso cambia rotta, devia centralmente: va a occupare la posizione di Dallinga, che a sua volta si allarga", prosegue Bernardi."Il 7 rossoblù rimane lì per tutta l’azione, con Savona fuori posizione che l’ha seguito. La palla è a sinistra, Cambiaghi va sul fondo, crossa sul secondo palo dove normalmente ci sarebbe stato Orsolini, che un duello aereo conse lo sarebbe giocato alla pari, se non in svantaggio. Invece lì c’è, che ha più peso e centimetri. L’olandese salta in testa a Cambiaso e fa la sponda per Freuler: 1-1", la chiosa.