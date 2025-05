Juventus, le ultime su Gatti: può tornare contro il Bologna?

Getty Images

La Juventus sta lavorando verso la partita contro il Bologna. I bianconeri si giocano moltissimo, anche e soprattutto nell'ottica della prossima stagione. L'obiettivo Champions League, infatti, è il punto di ripartenza necessario per costruire la Juve del futuro, a prescindere dalla presenza di Tudor sulla panchina bianconera.Contro il Bologna l'allenatore bianconero dovrà fare a meno di, che ha accusato un fastidio muscolare dopo la gara con il Monza. Gli esami svolti al J Medical hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale, e dunque l'ex Newcastle rimarrà fuori per almeno dieci giorni, quando si sottoporrà ad altri test.

Tudor dovrà ridisegnare la difesa un'altra volta, così come ha fatto dopo la prima partita:era uscito al 27' per l'infortunio rimediato nel contrasto con Pinamonti. Il difensore ex Frosinone si è allenato ancora a parte , e non è rientrato in gruppo nell'ultima seduta:e dunque punta al secondo big match, contro la Lazio allo stadio Olimpico.