Stadio Dall'Ara, ultima giornata della Serie A 2020-2021, Bologna-Juve può decidere la qualificazione bianconera alla prossima Champions League.

Queste le scelte dei due allenatori: non mancano le sorprese!



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Medel, Tomiyasu; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. A disp: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Sansone, Mbaye, Poli, Baldursson, Antov, Faragò, Juwara, Urbanski. All. Mihajlovic

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. A disp: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Frabotta, Arthur, McKennie, Bernardeschi, Fagioli, Cristiano Ronaldo, Felix Correia. All. Pirlo