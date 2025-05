Juventus, le prime idee di Tudor verso il Bologna

2025 Getty Images

A Bologna per giocarsi un pezzo della prossima stagione. Il messaggio per la Juventus è chiaro e sta risuonando sin dall'arrivo diDal terzo ritorno del croato a Torino è passato poco più di un mese, e come spesso è accaduto in quest'annata, le cose sono cambiate in fretta. Dalla Juve che era crollata sotto i colpi di, si è passati a una squadra capace di reagire, ma non sempre con la convinzione e la forza necessaria.Contro il Parma, ad esempio, è arrivata una brutta sconfitta che aveva lasciato sensazioni di grandi passi indietro. La risposta con il Monza non si è fatta attendere, e ha concesso un attimo di respiro, ma soprattutto il ritorno al quarto posto. Al Dall'Ara, però, ci sarà il primo di due scontri diretti fondamentali: il Bologna è l'avversario da battere per avere molta più sicurezza ein classifica, per poi pensare alla

Le prime idee di formazione per Bologna-Juventus

Verso il big match contro i rossoblù, Tudor studia le prime idee di formazione con una difesa da ridisegnare, ma occhio anche alla trequarti e al centrocampo, dove l'allenatore pensa già alle conferme ma non solo.In vista della rifinitura, che darà ulteriori risposte verso la partita di domenica, Tudor pensa alle soluzioni per la linea difensiva. Davanti a Di Gregorio, infatti,, che si è fermato per una lesione di basso grado al bicipite femorale. Al suo posto potrebbe giocare Savona, che ha già ricoperto il ruolo di braccetto con Brambilla . Accanto al numero 37, invece, è sempre più certa della conferma la coppiaIl centrocampo potrebbe invece rimanere invariato rispetto alla gara contro il Monza, dunquepuntano alla sesta da titolari con Tudor, e sugli esterni potrebbero perciò tornarea destra ea sinistra. Sulla trequarti, invece, spazio per le novità : non per Nico Gonzalez, che è già partito dietro all'unico attaccante in alcune occasioni, bensì per, che con il nuovo allenatore ha raccolto pochi minuti nelle prime 5 partite. A chiudere il reparto offensivo dobrebbe esserci ancora, che dopo essersi sbloccato con il Monza potrebbe avere un'altra occasione dal primo minuto, ma dipenderà dalle condizioni di Vlahovic e dalle idee di Tudor.





