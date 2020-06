Dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia, domani sera la Juventus tornerà in campo per sfidare il Bologna nella prima partita di Serie A dei bianconeri dopo lo stop causa Coronavirus. In casa rossoblu indisponibili Skov Olsen e Santander per infortunio oltre agli squalificati Bani e Schouten. Ecco l'elenco dei convocati del Bologna per la gara con la Juve:



Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.



Difensori: Bonini , Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.



Centrocampisti: Baldursson , Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.



Attaccanti: Barrow, Cangiano , Juwara , Orsolini, Palacio, Sansone.