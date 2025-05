Bologna-Juventus è la partita di Italiano. Questo aneddoto vi stupirà

Getty Images

Alla vigilia della sfida dell’Allianz Stadium, Vincenzoha parlato in conferenza stampa del momento del suo Bologna, quinto in classifica e pienamente in lotta per un posto nella prossima Champions League. Il tecnico rossoblù si è soffermato sia sull’importanza del match contro la Juventus sia sul valore storico dei bianconeri, ricordando anche i suoi trascorsi da calciatore."Ho battuto la Juve sia da calciatore che da allenatore", ha esordito Italiano. "La Juventus, fin da quando sono nato, è sempre stata una delle squadre più forti d’Europa. Ho vissuto tante versioni di questa squadra, dalla gestione Lippi in poi. È sempre difficile affrontarla, soprattutto a casa loro, ma è normale che sia così. Anche quest’anno hanno investito molto e sono ancora lì a lottare ai vertici".

"Domani può essere una giornata importante, ma mancano ancora 12 punti e questo significa che tutto è ancora aperto. Credo che ci sarà da battagliare fino all’ultima giornata", ha spiegato Italiano. "La gara con la Juve è una tappa significativa in questo rush finale. Vogliamo evitare di ingoiare bocconi amari: ci siamo preparati al meglio per giocarci le nostre carte"."I ragazzi stanno bene, ad eccezione di Ndoye, Holm e Pedrola. I primi due li recupereremo a breve, mentre per Pedrola c'è più rammarico. Ma sono convinto che domani faremo una grande prestazione. Per quanto mi riguarda, comunque, non finirà tutto domani".