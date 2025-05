Bologna-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

AFP or licensors

Latorna in campo dopo la vittoria contro il Monza con l'obiettivo di trovare continuità e, soprattutto, di difendere il quarto posto in classifica conquistato nell'ultimo turno di campionato. Ad attendere i bianconeri, però, c'è un test complicatissimo: la trasferta del Dall'Ara sul campo del Bologna.I bianconeri occupano attualmente il quarto posto in classifica, con un punto di margine proprio nei confronti dei felsinei allenati da Vincenzo Italiano. La gara di andata si era invece conclusa con il risultato di 2-2. Rossoblù avanti 0-2 allo Stadium grazie a Ndoye e Pobega, prima della rimonta bianconera griffata Koopmeiners e Mbangula.

Orario Bologna-Juventus

Dove vedere Bologna-Juventus in tv

Dove vedere Bologna-Juventus in diretta streaming

Chi commenta Bologna-Juventus su DAZN

si giocherà domenica 4 maggio 2025 allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna. Il calcio d'inizio è fissato per leBologna-Juventus sarà visibile in diretta tv su DAZN, scaricando l'app su un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.La partita tra Bologna e Juventus, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, o accedendo al sito ufficiale.La telecronaca del match tra Bologna e Juventus, su DAZN, sarà a cura di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini.