Chi può giocare in difesa al posto di Kelly? Le opzioni di Tudor

Igor Tudor e la sua Juventus si preparano ad affrontare un match decisivo per la stagione attuale e non solo. I bianconeri devono difendere il quarto posto proprio dal, quinto a -1, e lo scontro diretto del Dall'Ara sarà solo il primo atto della corsa Champions. La Juve, infatti, andrà a Roma la settimana seguente per affrontare la, e anche i biancocelesti stanno ancora lottando per un posto tra le prime quattro.Come ha detto più volte lo stesso Tudor, però, si deve ragionare partita per partita. E contro il Bologna, il croato non avrà a disposizione diversi giocatori. Oltre ai lungodegenti Milik, Bremer e Cabal, non ci sarà ancora, così come Lloyd, che si è fermato dopo la gara con il Monza.

Al posto del difensore inglese, partito titolare in tutte le partite con Tudor tranne contro il Genoa, ci sono diverse soluzioni. Può cominciare dal primo minuto Savona, che ha già giocato come braccetto con Brambilla , ma attenzione anche alle posizioni di, che restano alternative valide per affiancare Kalulu e Veiga.