Bologna-Juventus, designato l'arbitro

Queste le designazioni arbitrali per le gare valide per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 in programma da oggi a lunedì 5 maggio.Per la Juventus, di scena a Bologna, è stato designato l'arbitroTORINO – VENEZIA Venerdì 02/05 h.20.45SOZZAPERETTI – COLAROSSIIV: SACCHIVAR: LA PENNAAVAR: MERAVIGLIACAGLIARI – UDINESE Sabato 03/05 h.15.00FELICIANIVECCHI – YOSHIKAWAIV: MARCHETTIVAR: PEZZUTOAVAR: ABISSOPARMA – COMO Sabato 03/05 h.15.00DI BELLOLO CICERO – MOROIV: PERENZONIVAR: MERAVIGLIAAVAR: GHERSINILECCE – NAPOLI Sabato 03/05 h.18.00

MASSAMELI – ALASSIOIV: RUTELLAVAR: MARIANIAVAR: MARINIINTER – VERONA Sabato 03/05 h.20.45MANGANIELLOPERROTTI – DEL GIOVANEIV: MASSIMIVAR: PATERNAAVAR: LA PENNAEMPOLI – LAZIO h.12.30COLOMBOTOLFO – DEI GIUDICIIV: CREZZINIVAR: ABISSOAVAR: GARIGLIOMONZA – ATALANTA h.15.00PAIRETTOBACCINI – BERTIIV: DI MARCOVAR: GHERSINIAVAR: PATERNAROMA – FIORENTINA h. 18.00CHIFFIPRETI – DI GIOIAIV: ARENAVAR: MAZZOLENIAVAR: PEZZUTOGENOA – MILAN Lunedì 05/05 h. 20.45COLLUCOSTANZO – PASSERIIV: SANTOROVAR: GARIGLIOAVAR: MAZZOLENI