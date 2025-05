Bologna-Juventus, cosa filtra su Vlahovic

AFP via Getty Images

Buone notizie dalla Continassa per Igor Tudor e la Juventus. Durante l’allenamento odierno, Dusan Vlahovic è tornato in campo con il gruppo, partecipando però solo a una parte della seduta. Il centravanti serbo, reduce da un infortunio muscolare, sta proseguendo il suo percorso di recupero con buone sensazioni, e tutto lascia pensare che già nella giornata di domani possa svolgere l’intero allenamento insieme ai compagni.Un progresso importante in vista della prossima sfida di campionato, anche se appare difficile un suo impiego dal primo minuto. Con ogni probabilità, sarà ancora Kolo Muani a partire titolare nell'attacco bianconero, dopo le buone prove fornite nelle ultime settimane. Vlahovic rappresenterà quindi una preziosa risorsa dalla panchina per Tudor, pronto a subentrare e dare il proprio contributo nella fase finale della gara.

L’obiettivo dello staff tecnico è non forzare i tempi, ma recuperare il serbo al meglio in vista del rush finale di stagione. La sua presenza, anche solo parziale, può garantire maggiore imprevedibilità e peso offensivo a una Juventus che cerca continuità nei risultati e nelle prestazioni. Tudor, intanto, monitora attentamente la situazione in attesa di sciogliere i dubbi sull’attacco per la prossima giornata.