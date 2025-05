Bologna-Juventus, contatto Freuler-McKennie: la reazione di Tudor

Getty Images

Bologna-Juventus, il retroscena sul contatto Freuler-McKennie

Davide Bernardi, bordocampista di DAZN, racconta su Calciomercato.com un momento chiave della partita di domenica trae Bologna, "divertentissima da vivere perché da ormai due anni il Dall’Ara è diventato uno stadio speciale dove vivere certe serate. E poi perché non è nemmeno mancata la polemica arbitrale che ha acceso ancor di più un’atmosfera già caldissima".Il giornalista scrive: "Nel primo tempo, nell’area della Juventus vengono a contatto. A vederla live è la classica dinamica in cui il difendente sembra un briciolo in ritardo e a quella velocità, se tocca l’attaccante, ha pochissimo margine per non far fallo. I replay confermano esattamente questo, anche seMa Freuler, una volta in piedi, ride sarcastico e a IV uomo dice:imitando l’intervento di McKennie. De Silvestri, capitano, fa la stessa cosa con, ma l’arbitro non cambia idea e si continua a giocare".

"Si va avanti 96’, pochi istanti dopo l’ultima grande occasione della partita, per il Bologna: il tiro di Cambiaghi non passa tra le gambe bianconere.63-63-63-62, è la filastrocca della corsa alla Champions League", la conclusione.