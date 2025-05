Bologna-Juventus, Conceicao ci sarà? Le ultime

2 ore fa



Francisco Conceição si prepara a scendere in campo dal primo minuto nella sfida di domenica contro il Bologna. L’esterno portoghese non ha preso parte all’allenamento di ieri, ma oggi ha svolto regolarmente il lavoro in palestra in linea con il programma di gestione atletica previsto dallo staff tecnico bianconero. Le sue condizioni fisiche non destano preoccupazioni e la sua presenza contro i rossoblù non è in dubbio.



Conceição è infatti candidato principale per sostituire lo squalificato Kenan Yildiz sulla trequarti. Igor Tudor sembra orientato a puntare su di lui dal primo minuto, in una linea offensiva che vedrà anche Nico González come riferimento tecnico e creativo, alle spalle di Randal Kolo Muani, che guiderà l’attacco.