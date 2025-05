Perché Conceicao parte dalla panchina in Bologna-Juventus

Le tessere del puzzle sembravano finalmente trovare il loro incastro perfetto: Yildiz squalificato, e quindi spazio a Franciscoaccanto asulla trequarti, nel match di questa sera tra Juventus . Una previsione che, a inizio settimana, pareva quasi scontata. Ma nel giro di pochi giorni lo scenario è cambiato radicalmente.Le ultime indicazioni parlano chiaro: sarà Westonil prescelto per affiancare Gonzalez, connuovamente destinato alla panchina. Un’esclusione che fa discutere e che riapre interrogativi sul ruolo e sul futuro del giovane talento portoghese in maglia bianconera.

Bologna-Juve, Conceicao verso l’esclusione

Conceicao Juve, il futuro

Perché uno dei protagonisti più brillanti della prima parte di stagione è ora ai margini del progetto tecnico? La risposta, in parte, sta nel sistema di gioco adottato da Igor Tudor. Il tecnico croato ha abbandonato l’uso delle ali pure, penalizzando così un giocatore come Conceição, che rende al meglio largo sulla fascia, con campo da attaccare e spazio per accelerare. Usarlo centralmente o in un contesto più chiuso ha mostrato limiti evidenti.Un altro fattore da considerare è l’efficacia di Conceição a gara in corso. Con le difese avversarie più stanche, la sua velocità e il suo dribbling possono spaccare le partite. In quest’ottica, tenerlo come arma dalla panchina può essere una scelta pragmatica.In ogni caso, siamo di fronte all’ennesima esclusione dall’undici titolare di un calciatore importante. Esclusione che una volta di più mette il suo futuro in bilico. Anzi, un futuro che è sempre meno a tinte bianconere. La clausola di 30 milioni resta lì, pronta ad aspettare che qualcuno versi la cifra nelle casse del Porto. È sempre meno probabile che possa essere la Juventus a farlo.